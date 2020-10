Industria: energia green per Cogne Acciai Speciali Aosta

Lo stabilimento di Cogne Acciai Speciali di Aosta sarà alimentato da energia verde a chilometri zero. La fornitura coprirà il 6% dei consumi e consentirà la riduzione delle emissioni di CO2. E' il risultato di un accordo quinquennale tra la Cogne Acciai Speciali e il Gruppo Cva che partirà dal mese di novembre. Il valore complessivo delle forniture green che alimentano la fabbrica sale così al 28%.

"Questa partnership rappresenta un ulteriore importante passo - spiega il presidente della Cas, Giuseppe Marzorati - per raggiungere l'obiettivo di rendere nei prossimi anni la Cogne Acciai Speciali al 100% green per quanto attiene alle forniture di energia. Il contratto che ci lega al Gruppo Cva, così come quello già sottoscritto con Edison, è infatti parte integrante della strategia aziendale in tema di sostenibilità, nella quale le energie rinnovabili, accompagnate a soluzioni tecnologiche innovative a basso consumo specifico, costituiscono uno dei capi saldi attorno ai quali costruire lo sviluppo e la crescita della nostra azienda".

"L'intesa con la Cogne Acciai Speciali - aggiunge l'ad di Cva, Enrico De Girolamo - si integra perfettamente nelle strategie di sostenibilità del Gruppo CVA che, in sinergia con un partner di alto livello, prosegue il proprio percorso di raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione della regione valdostana e di difesa dell'ambiente".