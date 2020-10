Covid: Gimbe, peggiora ancora situazione Valle d'Aosta

"Tutti gli indicatori della Valle d'Aosta registrano una performance in peggioramento rispetto alla settimana precedente". Lo rileva il report settimanale della Fondazione Gimbe relativo all'emergenza Covid. In dettaglio: i casi positivi ogni 100.000 abitanti sono saliti a 1.088 nella regione alpina (423 media nazionale, peggior risultato in Italia); l'incremento dei casi positivi è stato del 34,9% (media nazionale 30%); i casi testati ogni 100.000 abitanti sono stati 1.098 (media nazionale 1.197); il rapporto tra positivi e casi testati è del 51,1% (media nazionale 18%, peggior risultato in Italia); i ricoverati con sintomi ogni 100.000 abitanti sono 78,8 (media nazionale 23,1%, peggior risultato in Italia); i ricoverati in terapia intensiva ogni 100.000 abitanti sono 5,6 (media nazionale 2,3, peggior risultato in Italia).