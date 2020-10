Covid: 111 ricoverati, allargato reparto Covid 4 al Parini

Sale a 111 il numero dei pazienti Covid ricoverati all'ospedale regionale Parini di Aosta e nella clinica Isav di Saint-Pierre. Nella notte sono stati occupati tutti i posti letto per positivi che erano stati allestiti nei reparti del nosocomio e quindi i sanitari stanno impiegando per i ricoveri anche un'altra ala di Ortopedia. Nel frattempo si registrano altri due decessi, un novantenne e un 104enne, per i quali il Covid - si apprende da fonti sanitarie - è stato "un acceleratore che ha scombinato un equilibrio fragile". Il numero dei morti dall'inizio della pandemia in Valle d'Aosta sale quindi a 159.



Nel reparto Covid 1 sono ricoverate 14 persone (su 16 posti letto), 17 (su 18) nel Covid 2, 30 (su 30) nel Covid 3, 14 nel Covid 4 (dove inizialmente vi erano 13 posti letto, ora aumentati grazie all'uso di un'altra ala di Ortopedia), 13 (su 15) in Malattie infettive, sette in rianimazione Covid. Nella clinica Isav di Saint-Pierre si trovano 16 pazienti, a cui oggi si aggiungeranno altri due o tre. La maggior parte dei pazienti ha più di 70 anni, alcuni sono tra i 60 e i 70, mentre i più giovani sono ricoverati a seguito della positività al tampone emersa con l'ingresso in ospedale per altri problemi (come ad esempio dei traumi).