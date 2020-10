Covid: palestre e scuole di danza scendono in piazza a Aosta

Anche le scuole di danza e le palestre scendono in piazza per protestare contro le misure adottate dal Governo per contrastare la diffusione del coronavirus. La manifestazione è in programma il 29 ottobre alle 16 in piazza Chanoux ed è organizzata dal comitato promotore VDAnza, composto da tutte le scuole di danza della Valle d'Aosta e costituitosi nel primo lockdown.

"La manifestazione sarà svolta in modo pacifico, statico, nel rispetto del Dpcm, dei protocolli di distanziamento e con utilizzo dei presidi. Simbolicamente saranno piazzate scarpette di danza, tutù, attrezzi e ogni materiale che possa rappresentare la disciplina. Scendiamo in piazza per sensibilizzare il Governo nazionale e regionale affinchè emerga che le scuole di danza e le palestre non sono sinonimo di rischio contagio, ma tutt'altro, sono luoghi sicuri, sanificati, puliti, ove vengono svolte discipline nel rispetto dei protocolli e con regole molto restrittive" si legge in una nota.