Covid: 90 ricoverati all'ospedale Parini di Aosta, un decesso

Sono novanta i pazienti positivi al Sars-Cov-2 ricoverati all'ospedale Parini di Aosta. Otto di loro si trovano in terapia intensiva, 15 nel reparto Covid 1 (su 16 posti letto disponibili), 18 in Covid 2 (su 18), 26 in Covid 3 (su 30), 11 in Covid 4 (su 13) e 12 in malattie infettive (su 15). Tre di loro oggi saranno dimessi. Si sommano alla decina di pazienti trasferiti nella clinica Isav di Saint-Pierre (pronta ad accoglierne una trentina in tutto), a cui oggi se ne aggiungeranno altri sei. E' stato registrato un altro decesso, un paziente di 82 anni. Sale quindi a 11 il totale dei morti dall'inizio della seconda ondata di contagi.