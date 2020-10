Turismo: Monterosa spa chiude anno con utile 800.000 euro

Si chiude con un utile netto di 819.840,18 euro - quarto risultato positivo consecutivo - il bilancio di esercizio relativo al periodo 1/7/2019-30/6/2020 approvato dall'Assemblea dei soci di Monterosa spa. "Nonostante la stagione sia terminata all'8 marzo, con un mese di anticipo rispetto a quanto previsto, i ricavi in tale data segnavano un aumento di 2,3 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente" commenta il presidente di Monterosa, Roberto Vicquery, che aggiunge: "La Monterosa SpA è una realtà imprenditoriale di rilievo per tutto il territorio e il trend positivo di questi ultimi anni ha avuto ricadute importanti sul tessuto sociale e sulle attività territoriali. Non neghiamo di essere preoccupati per il periodo critico che stiamo vivendo e per gli scenari futuri, ma siamo fiduciosi che con il nuovo protocollo di gestione dei comprensori sciistici si possa riuscire a dar vita a una buona stagione invernale".