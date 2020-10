Sci: Cervinia riapre piste ma solo per agonisti

"In attesa che vengano definite le nuove linee guida per poter riaprire regolarmente il comprensorio", la Cervino spa - in ottemperanza all'ultimo Dpcm - da giovedì 29 ottobre riapre gli impianti per gli sci club agonistici, per le squadre nazionali italiane ed estere e per i gruppi sportivi militari. A disposizione ci sono 18 tracciati, di cui 10 per gigante e 8 per slalom, dove gli sci club, previa prenotazione, potranno allenarsi. Costo dello skipass giornaliero 35 euro.

Solo la scorsa settimana il comprensorio aveva inaugurato la stagione - con code alle biglietterie il primo giorno - ma le nuove misure restrittive disposte dal Governo hanno fatto chiudere gli impianti dopo soli due giorni di apertura.