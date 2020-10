Covid:in corso allestimento tenda per tamponi drive in Aosta

(ANSA) - AOSTA, 27 OTT - Sarà operativa nei prossimi giorni all'Espace Aosta, nella periferia del capoluogo regionale, la tenda per la somministrazione in modalità drive in dei tamponi Covid. La struttura è in fase di allestimento da parte del servizio 118 dell'azienda Usl della Valle d'Aosta. Fino ad ora alcuni tamponi drive in sono stati effettuati a Saint-Christophe davanti alla sede della centrale unica di soccorso. (ANSA).