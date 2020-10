Comuni: Aosta, Luca Tonino eletto presidente Consiglio

Luca Tonino (Progetto civico progressista) è stato eletto presidente del Consiglio comunale di Aosta con 19 voti. La minoranza aveva presentato in modo condiviso l'ex sindaco di Aosta Bruno Giordano (Lega), che ha ottenuto otto preferenze.



"Un'apertura da parte della maggioranza non sarebbe per niente sgradita, da un certo punto di vista abbiamo perso tutti. Due persone su dieci hanno scelto me, 2,2 hanno scelto lei", ha detto Giovanni Girardini (Rinascimento Valle d'Aosta) prima della votazione, ricordando l'esito ballottaggio. "Per questo noi abbiamo sperato in questi giorni - ha aggiunto - di essere coinvolti in alcuni ruoli, non è un non riconoscere di non aver vinto appieno. Proponiamo Bruno Giordano per le competenze che riteniamo abbia".