Covid: Regioni montagna studiano protocollo per aprire sci

Le Regioni di montagna sono al lavoro su un comune protocollo di sicurezza Covid riguardante gli impianti di risalita per poter aprire i comprensori sciistici in questa stagione invernale. Lo ha riferito oggi Luigi Bertschy, vice presidente della Regione Valle d'Aosta e assessore con delega allo sviluppo economico. "Lo scenario che si è creato dopo l'approvazione del Dpcm ha una ripercussione diretta sugli impianti di risalita e una ricaduta pesante sul sistema economico, ma da ieri pomeriggio siamo al lavoro con le altre Regioni di montagna e le associazioni che rappresentano le società degli impianti per uniformare i protocolli sanitari che tutte le regioni hanno, al fine di presentare un testo condiviso", ha spiegato Berschy. L'obiettivo è di "avere documento condiviso per iniziare un confronto con il Governo e in particolare con il Cts: vogliamo creare le condizioni per l'apertura progressiva degli impianti".