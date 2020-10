"In questo momento non è possibile determinare quando arriverà il nuovo picco del contagio in Valle d'Aosta". Lo ha detto Luca Montagnani, coordinatore sanitario dell'Unità di crisi sull'emergenza coronavirus nella regione alpina. "Esistono delle simulazioni che non indicano un futuro brillante - ha aggiunto - e per capire se le misure messe in campo funzioneranno bisogna aspettare almeno tre settimane. Si può determinare un picco solo con misure restrittive totali".