Covid: aumentano ricoverati, 50 positivi e altri 6 sospetti

Salgono ancora i ricoveri all'ospedale Parini legati al Covid-19. I pazienti ospedalizzati sono 56: 47 nei reparti Covid, tre in Terapia intensiva e sei casi sospetti in Malattie infettive, ricoverati nella notte in attesa dell'esito del tampone. Ieri erano 51 (di cui tre in Terapia intensiva).



Con l'arrivo di alcuni anziani dalle microcomunità l'età media si è alzata. Il paziente più anziano ha 104 anni, il più giovane 35 (si tratta in questo caso di un asintomatico che si è scoperto positivo una volta arrivato in ospedale per un trauma, ricoverato per un'osservazione medica prima di rientrare a casa). Nel pomeriggio di giovedì 22 ottobre è stato aperto il reparto Covid 3, dove sono già stati ricoverati i primi pazienti.