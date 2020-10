ANSA-IL-PUNTO/COVID, Valle d'Aosta supera mille contagiati

(ANSA) - AOSTA, 23 OTT - La Valle d'Aosta ha superato oggi la soglia psicologica dei mille contagiati dal coronavirus. Sono 1001 per la precisione i positivi attuali e mai ne sono stati contati così tanti dall'inizio dell'epidemia. Solo nelle ultime 24 ore i casi rilevati dai 174 tamponi sono 97.

Il dato, diffuso in serata, chiude un venerdì nero per la regione alpina, in cui si è registrato anche un decesso: un'anziana donna che era ricoverata in uno dei reparti Covid allestiti nell'ospedale Parini di Aosta. E' la quarta vittima della seconda ondata. Dall'inizio della pandemia i valdostani ne hanno contate ben 150.

Preoccupa la situazione degli anziani in alcuni istituti. In particolare, mentre è ancora in corso l'analisi dei tamponi, nella casa di riposo privata Domus Pacis di Donnas sale dai 47 di ieri ai 55 attuali il numero di ospiti positivi al coronavirus. Tra i dipendenti si contano 14 contagiati. Nella struttura vi sono un centinaio di assistiti e a una settantina di dipendenti. "Nelle microcomunità gli accessi sono molto limitati però purtroppo gli asintomatici sono tanti, per cui può anche essere che chi accede sia asintomatico o che il personale asintomatico abbia potuto trasmettere" il virus, spiega la dottoressa Silvia Magnani, specialista in malattie infettive all'ospedale Parini di Aosta.

Sul fronte ospedaliero, la situazione è di massima allerta. Il numero di ricoverati nel nosocomio di Aosta continua a salire.

Ieri erano 51, oggi sono 56: 47 nei reparti Covid, tre in Terapia intensiva e sei casi sospetti in Malattie infettive, arrivati nella notte in attesa dell'esito del tampone. Per alleggerire il peso dei pazienti contagiati sull'unica struttura ospedaliera della regione, che fatica sempre di più a garantire i servizi sanitari essenziali, da martedì sarà aperto un nuovo reparto Covid con 35 posti letto in una clinica privata a Saint-Pierre, nel circondario del capoluogo regionale. (ANSA).