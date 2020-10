Covid: primato Vda per percentuale contagi in 7 giorni

La Valle d'Aosta ha il primato del numero di contagiati su 100.000 abitanti nell'ultima settimana. E' quanto emerge dall'elaborazione di Paolo Spada, chirurgo vascolare all'Humanitas Research Hospital di Milano, sulla base dei dati del Ministero della Salute. Dopo la Valle d'Aosta ci sono Liguria (233,9), Provincia di Bolzano (194,8), Umbria (193,2), Piemonte (185,4) e Lombardia (178,5). Chiude la graduatoria la Calabria con 33,4.

Per quanto riguarda il numero di ricoveri (sempre su 100.000 abitanti) la Liguria ne ha 35,3, davanti alla Valle d'Aosta (33,4) e al Piemonte (25,5). Infine per i pazienti in terapia intensiva la Valle d'Aosta ne ha 4 su 100.000 abitanti, seguono Umbria (2.3) Sardegna e Lazio (2,2), per i decessi la Liguria ne ha 2,1 su 100.000 abitanti davanti alla provincia di Trento (1,2) e al Veneto (1,1).

La Valle d'Aosta guida invece la 'classifica' per il rapporto tra i casi positivi e le persone testate negli ultimi sette giorni con il 38% davanti a Liguria (24,6%) e provincia di Trento (17,7%). Per quanto riguarda le persone sottoposte a tampone negli ultimi sette giorni, in testa alla graduatoria è il Lazio (1.909 ogni 100.000 abitanti) davanti a Molise (1.756) e Toscana (1.488); ultime Puglia (609), Sicilia (608) e Marche (565).