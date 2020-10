Covid: apre reparto Covid 3 all'ospedale Parini

E' stato aperto all'ospedale Parini il reparto Covid 3 - dopo l'attivazione della fase 3 'rossa' - che è destinato ad ospitare pazienti infetti dal coronavirus. Si trova nell'ex Chirurgia ed ha 30 posti letto a disposizione. "Per il momento nessuno è stato ricoverato nel nuovo reparto - spiega il dottor Rodolfo Riva, responsabile dei reparti Covid del Parini - anche perchè nelle ultime ore la situazione si è leggermente stabilizzata. Come personale per ora riusciamo a coprire i vari turni. Speriamo già all'inizio della prossima settimana di poter inviare dei pazienti alla clinica di Saint-Pierre per alleggerire la pressione sull'ospedale".