Covid: 4 anziani e 3 operatori positivi in ospizio Introd

Tre operatori e quattro anziani della microcomunità di Introd sono risultati positivi al coronavirus. I tamponi sono stati eseguiti dopo che uno dei tre dipendenti era risultato contagiato. "Sono tutti casi di asintomatici, che sono stati posti in isolamento rispetto agli altri ospiti. Non destano preoccupazione però sicuramente le misure da attuare sono onerose in termini di lavoro e di stress per gli operatori che lavorano all'interno della struttura", spiega Mauro Lucianaz, presidente dell'Unité des communes Grand Paradis.