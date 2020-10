Sindaco Aosta su Dpcm, polemica sul nulla competenze ci sono già

"Il riferimento ai sindaci nel Dpcm è implicito, la misura restrittiva in questione riguarda competenze che sono già in capo a noi, da adottare in accordo con la prefettura. Si sta facendo polemica sul nulla". Così Gianni Nuti, sindaco di Aosta, interviene sui contenuti del nuovo Dpcm anti Covid in vigore da oggi.