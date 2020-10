Covid: tamponi rapidi su sette consiglieri regionali Vda

Sette consiglieri regionali valdostani - di maggioranza e di opposizione - saranno sottoposti a 'tamponi rapidi' per vedere se sono positivi al coronavirus. Secondo quanto si è appreso, negli ultimi giorni hanno partecipato ad alcune riunioni in cui erano presenti anche il consigliere regionale risultato positivo al Covid e quello che invece è in isolamento per un possibile contatto con un infetto. La decisione di sottoporli ai test rapidi è anche finalizzata allo svolgimento della prima riunione dell'Assemblea valdostana, convocata per domani e dopodomani per la nomina - tra l'altro - del presidente del Consiglio Valle, del Presidente della Regione e della Giunta.