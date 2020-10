Covid: Padovani (Pcp), sono positivo ma sto bene

"Dopo aver mostrato alcuni sintomi riconducibili al Covid-19 ho fatto il tampone che, oggi, è risultato positivo. Per fortuna, al momento sto abbastanza bene e sono in quarantena a casa". Lo scrive su Facebook il consigliere regionale Andrea Padovani, eletto nella lista del progetto civico progressista, che aggiunge: "In questo periodo ho cercato di rispettare tutte le norme e di prestare la massima attenzione ma, evidentemente, non è stato sufficiente. Basta davvero poco per incappare in questo nemico invisibile e quindi il mio invito a tutti è quello di non abbassare mai la guardia, di rispettare tutte le norme di igiene e distanziamento sociale e, soprattutto, in caso di sintomi anche lievi evitare di uscire e contattare subito il proprio medico. La strada per superare il virus è ancora lunga e dobbiamo impegnarci tutti, ogni giorno".