Turismo: Gérard, urgenti interventi di sostegno da Regione

"E' urgente che venga ricomposta la giunta regionale e vengano varati o riproposti interventi di sostegno e di rilancio del settore, a partire dagli incentivi agli investimenti e all'occupazione". Lo dichiara il presidente dell'Adava, Filippo Gérard, a margine della settantesima assemblea nazionale di Federalberghi che si è svolta a Rimini il 14 e 15 ottobre scorsi.

"Se in qualche maniera - aggiunge - i risultati registrati dal nostro comparto nel corso della stagione estiva da poco conclusasi non sono stati così disastrosi, le prospettive per la prossima stagione invernale sono ben diverse. Il crollo della domanda da parte della clientela straniera - spiega- è un segnale molto preoccupante, così come le voci, che ci auguriamo del tutto infondate, di un nuovo lockdown nel periodo natalizio".