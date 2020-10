Regione: impasse su accordo autonomisti-progressisti

"Siamo in una fase di impasse". Così i diretti interessati commentano l'esito degli incontri di oggi - finalizzati a costituire la maggioranza in Regione - tra le forze autonomiste e il Progetto civico progressista (Pcp).

Questi ultimi - secondo quanto si è appreso - hanno rinunciato ad avere tre assessori in Giunta ed hanno accettato la Presidenza del Consiglio Valle (Albert Bertin è il candidato).

Allo stesso tempo hanno però chiesto l'assessorato alla sanità e quello ad ambiente e trasporti, trovando resistenze tra gli autonomisti, in particolare all'interno dell'Union valdotaine.

Le riunioni proseguiranno anche domani con l'obiettivo di sciogliere i nodi e trovare un accordo in vista della prima riunione del Consiglio valle in programma martedì 20 ottobre.