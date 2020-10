Sono 76 i nuovi casi di Covid-19 diagnosticati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta a fronte di 421 persone sottoposte a tampone. Il numero totale dei positivi attuali sale così a 458. I ricoverati all'ospedale Parini sono 17, di cui due in terapia intensiva. Ci sono inoltre 439 persone in isolamento domiciliare. E' quanto si legge nel bollettino dell'unità di crisi per l'emergenza coronavirus in base ai dati dell'Usl.