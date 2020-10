Covid: annullato trofeo autunnale tsan

(ANSA) - AOSTA, 17 OTT - Anche gli sport tradizionali si fermano difronte alla seconda ondata del coronavirus: il consiglio direttivo dell'Association Valdotena Tsan ieri sera ha deciso di sospendere e annullare il Trofeo autunnale. In 72 anni non era mai successo che in una intera annata non venisse assegnato un titolo. (ANSA).