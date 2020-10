Covid: 250 tamponi rapidi al giorno in zona rossa Vda

(ANSA) - AOSTA, 17 OTT - Si concretizza in 250 tamponi antigenici rapidi al giorno la campagna di screening a tappeto avviata per accertare la diffusione del nuovo Coronavirus nei tre comuni valdostani diventati 'zona rossa'. "Mi auguro che si possa terminare in meno di una settimana, sto sollecitando per farne di più", spiega Marco Vesan, sindaco di Chambave (Comune di circa 1.000 abitanti), con l'obiettivo di "poter riaprire il prima possibile". Qui, dove i positivi accertati prima della zona rossa erano otto (ma in isolamento ci sono anche familiari e persone con cui sono venuti a contatto) per il momento "sono stati eseguiti una novantina di test antigenici, tutti negativi", spiega il primo cittadino. Non mancano i disagi, "in particolare per i lavoratori", conferma il sindaco. Sui social intanto si segnalano alcune proteste da parte di residenti nella zona rossa.

Una novantina di tamponi rapidi sono stati eseguiti anche a Verrayes (circa 1.300 abitanti) ma "si tratta della prima giornata e siamo ancora in fase organizzativa", sottolinea il sindaco, Wanda Chappellu. Qui è emerso al momento un nuovo possibile caso di positività al Sars-Cov-2.

A Saint-Denis i contagiati erano 10 e ad ora sono state sottoposte al tampone rapido 60 persone. "Ci chiedono il massimo sforzo, nel giro di tre o quattro giorni potremmo aver terminato con i test antigenici", si augura il sindaco, Guido Theodule (il suo Comune conta poco meno di 400 abitanti). "Abbiamo scelto di partire dalla parte alta del nostro territorio - aggiunge - perché lì è stato individuato una piccola presenza di positività in alcune famiglie. Pian piano scenderemo di villaggio in villaggio".

Nella prima giornata di chiusura, venerdì, sono state sottoposti a tampone molecolare i dipendenti comunali e il personale delle attività rimaste aperte (rivendite di alimentari, farmacie, tabaccherie), meno di 100 persone in tutto. (ANSA).