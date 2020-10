Scuola: pronte altre 15 aule per liceo Bérard

Saranno consegnate lunedì 19 ottobre ulteriori 15 aule realizzate nella struttura provvisoria di viale Federico Chabod, ad Aosta. Lo comunica la presidenza della Regione Valle d'Aosta. sottolineando che così "il numero di aule ultimate e fruibili dal liceo Bérard salirà a 30, diventando funzionale ad ospitare, in totale, circa 600 studenti".

Nelle nuove aule troveranno spazio gli alunni di 7 classi al momento ospitati nel fabbricato sede dell'Istituzione scolastica di Istruzione tecnica Innocent Manzetti di Aosta. Alla fine di ottobre 2020 è prevista la consegna di ulteriori 5 aule, di 2 laboratori e 1 aula riservata all'attività amministrativa. Sono in fase di ultimazione anche i lavori di realizzazione della palestra atta ad ospitare le attività ludico-motorie degli studenti la cui fruibilità è prevista a partire dalla fine del mese di novembre.

"Grazie all'osservanza delle tempistiche da parte delle imprese valdostane impegnate nella costruzione e al coordinamento delle strutture regionali preposte coinvolte - evidenzia il Presidente della Regione, Renzo Testolin - si stanno rispettando i tempi di consegna della struttura del liceo Bérard, indispensabile per garantire nuovi importanti spazi all'edilizia scolastica regionale".