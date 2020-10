Regione: Pas, disponibili assessorato tecnico zona franca

Il Pays d'Aoste Souverain si propone "a titolo gratuito" per un assessorato tecnico della prossima Giunta regionale che gestisca il dossier riguardante l'applicazione della zona franca. Secondo il movimento, dopo l'emergenza sanitaria il dissesto economico regionale si protrarrà anche nei prossimi anni e si rende pertanto necessario una "importante manovra finanziaria" per "salvaguardare le attività produttive favorendone il rilancio e riducendo il costo della vita dei valdostani". In questo senso "può venirci in soccorso", spiega Michel Perret, presidente del Pas, "una diversa gestione della fiscalità". "Pas, a seguito di incontri informali e con una lettera ufficiale del 17/09/20 ha contattato il Ministro delle Finanze on. Roberto Gualtieri, ponendo le basi di una trattativa per l'applicazione di una Zona Franca, seppure in via sperimentale".