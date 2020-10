Covid: Testolin, sciare non più pericoloso di salire su bus

"C'è una pericolosità nell'aprire gli impianti di risalita, è indubbio, ma c'è lo stesso pericolo nell'accumulare persone in metropolitana o in autobus. La decisione non sarà facile e sarà figlia dell'evoluzione della situazione pandemica". Lo ha detto ai microfoni di RaiVda il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, alla vigilia dell'apertura dello stagione dello sci a Cervinia, prevista il 24 ottobre. "Se si adotteranno tutte le precauzioni possibili per attivare questo tipo di servizio e di opportunità anche lavorativa sul territorio - ha aggiunto - bisognerà pero' tenere presente che le situazioni possono cambiare e potremmo fare delle retromarce. Oppure, come speriamo, tutto potrebbe andare bene a beneficio di tutta la regione".