Covid: Asiva annulla giornata premiazione circuiti regionali

"Considerata la situazione di emergenza sanitaria" il comitato Fisi-Asiva annulla la tradizionale giornata di premiazione dei circuiti regionali, prevista in autunno. "L'attuale situazione sanitaria in continua evoluzione - spiega il presidente Marco Mosso - impone un comportamento molto prudente per non esporre i nostri atleti, le loro famiglie, i tecnici, gli allenatori e tutti i nostri sostenitori a situazioni che, pur adottando tutte le precauzioni previste, possono essere potenzialmente pericolose e condizionare in modo negativo la stagione ormai imminente".

Niente premiazione in presenza, quindi, per i primi tre delle classifiche di tutte le discipline e categorie: il circuito Birra Moretti Zero e Gros Cidac per lo Sci alpino e Fondo; UniCredit per il Biathlon e i Baby dello Sci alpino; Les Maisons des Alpes per i Cuccioli dello Sci alpino; Technos Medica srl per i Cuccioli del Fondo; Kia Italia Motors per lo Snowboard; l'Arca consulenza assicurativa per lo Scialpinismo.