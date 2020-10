Covid: anziano positivo in ospizio Donnas, tamponi a tappeto

Un ospite della residenza protetta per anziani Domus Pacis di Donnas è risultato positivo al nuovo coronavirus. La società che gestisce la casa di riposo fa sapere di aver chiesto all'Usl di sottoporre a tampone tutte le persone assistite e il personale.

L'anziano era arrivato nella struttura giovedì 8 ottobre, risultando negativo. Dopo alcuni giorni - ha ricostruito il gestore della residenza protetta - la figlia, che lo aveva accompagnato, ha scoperto di essere positiva e ha quindi avvisato la struttura temendo di aver infettato il padre. Il pensionato è in effetti risultato contagiato ed è stato ricoverato all'ospedale Parini di Aosta nel reparto Covid. I tamponi - è previsto - saranno eseguiti nella giornata di domenica.

Dal 12 ottobre scorso in Valle d'Aosta è vietato l'ingresso a persone esterne alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali pubbliche, private e convenzionate.