Regione:maggioranza autonomisti-Pcp c'è, si tratta su Giunta

(ANSA) - AOSTA, 15 OTT - Tra gli autonomisti e i progressisti c'è l'accordo sul nome del presidente della Regione Erik Lavevaz e sui principali nodi del programma. Ora si continua a trattare sulla composizione della Giunta e sulla nomina del presidente del Consiglio. Questo l'esito di un incontro svoltosi nel primo pomeriggio tra i rappresentanti di tutte le componenti (Uv, Alliance-Stella Alpina, Vda Unie e Progetto civico progressista) che è poi sfociato in successive riunioni tutt'ora in corso.

L'obiettivo è di chiudere l'intero accordo nelle prossime 24 ore per consentire ai vari organismi politici di esprimersi e di arrivare al Consiglio regionale del 20 ottobre con il testo del programma e con i nomi per poter avviare la legislatura. (ANSA).