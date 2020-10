Morta Santelli: Forza Italia Vda, la ricordiamo con emozione

(ANSA) - AOSTA, 15 OTT - "La ricordiamo con grande emozione, appena un mese fa, ad Aosta per sostenerci nella nostra campagna elettorale. Un appuntamento a cui non aveva voluto mancare. Jole Santelli credeva fermamente in quello che faceva. E lo faceva con convinzione per il suo territorio e per coloro che in quel territorio ci vivono e ci lavorano. Una grave perdita non soltanto per la Calabria, ma per l'Italia intera. Un esempio da seguire, quello che ci ha lasciato in eredità Jole Santelli, amica della comunità valdostana". E' quanto si legge in una nota del partito valdostano di Forza Italia a seguito della prematura scomparsa del Governatore della Calabria.

"Una donna, Jole Santelli, che ha fatto dell'umiltà, della preparazione, della serietà, del coraggio e della costante presenza sul territorio, i tratti caratterizzanti della sua azione politica tra la gente e per la gente.

Non dimenticheremo quello che hai saputo fare per noi" si conclude la nota.