Covid: Isi, ad Aosta alta probabilità incontrare positivi

(ANSA) - AOSTA, 15 OTT - Su un evento a cui partecipano 100 valdostani è del 31% la possibilità di incontrare una persona affetta da Covid-19. Lo rivela il progetto condotto da Fondazione Isi che ha realizzato una mappa in cui si mostra una stima del rischio di essere potenzialmente esposti al Sars-CoV-2 nelle varie zone del paese. Una valore più alto di Aosta è stato registrato solo nella provincia di Belluno (37%) e in quella di Genova (33%). Seguono Pisa (29%), Prato (26%), Napoli (25%), Milano e Perugia (22%).

"È importante sottolineare -precisa Fondazione Isi - che il presente strumento non esprime la probabilità di contrarre l'infezione da virus Sars-CoV-2, ma solo di essere ad un evento dove almeno un altro individuo è virus Sars-CoV-2 positivo. Il rischio riportato è una stima, ovviamente basata su dati imperfetti e dipende dalle assunzioni sulla prevalenza dei casi reali". (ANSA).