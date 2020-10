Covid: in Vda maggior numero casi rispetto a popolazione

La Valle d'Aosta è la regione di Italia con la performance peggiore per i casi di Covid-19 attualmente positivi per 100.000 abitanti (205, media nazionale 144) e per il rapporto di positivi rispetto ai casi testati (16,4%, media nazionale 7%). Alto anche l'incremento in percentuale dei casi totali (13,2%, media nazionale 10,7%). Lo rivela il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sulla pandemia in Italia. I casi testati per 100.000 abitanti si attestano a 865 (media nazionale 838). Il rapporto di ospedalizzati rispetto ai casi attivi è del 5,4% (media nazionale 6,4%).