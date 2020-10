Covid: 67 nuovi casi positivi in Valle d'Aosta

Crescono ancora i nuovi casi positivi al Coronavirus in Valle d'Aosta, una delle regioni più colpite in questa fase della pandemia. Nelle ultime 24 ore - a fronte di 420 tamponi - sono stati registrati 67 contagiati. Il numero dei casi positivi sale a 360, dei quali 17 ricoverati all'ospedale Parini (tre in terapia intensiva) e 343 in isolamento domiciliare. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della sanità.