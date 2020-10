Rai: domani focus Tgr Vda su alluvione 20 anni dopo

A vent'anni dalla tragica alluvione, la Tgr Rai Valle d'Aosta diretta da Alessandro Casarin (condirettore Roberto Pacchetti) ritorna domani sui luoghi della tragedia, dedicando un focus di approfondimento che inizierà con la prima trasmissione del mattino, Buongiorno Regione, alle 7.40 in diretta da Pollein: i ricordi e le testimonianze di chi in quei giorni ha perso i propri familiari, ha visto la sua casa distrutta da acqua e fango, e ha ricevuto i primi soccorsi.

L'informazione si sposterà sempre in diretta nel Tg14 a Nus, altro luogo simbolo dell'alluvione del 2000, per fare il punto anche sugli interventi di ricostruzione realizzati e su cosa c'è ancora da fare per migliorare la prevenzione di eventi climatici così improvvisi e catastrofici.

La bassa valle, particolarmente colpita, sarà poi raccontata da un reportage di approfondimento e dai collegamenti radiofonici nelle principali edizioni della Voix de la Vallée. "La Tgr Valle d'Aosta - spiega il caporedattore Alessandra Ferraro - svolge così la sua funzione di servizio pubblico, facendo memoria di un evento che ha drammaticamente segnato la storia valdostana e quella della sua popolazione".