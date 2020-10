Ponte crollato a Gaby, pronto il guado provvisorio

Sono stati ultimati i lavori per realizzare un guado sul torrente Niel a Gaby, a valle del ponte crollato durante l'ondata di maltempo del 3 ottobre scorso.

Il presidente della Regione, Renzo Testolin, ha firmato l'ordinanza che dalle 9 del 15 ottobre dispone la deviazione sulla viabilità provvisoria del traffico lungo la strada regionale della valle del Lys. Le limitazioni riguardano i mezzi pesanti (con massa a pieno carico superiore alle 44 tonnellate), la velocità (30 chilometri all'ora) e l'interdistanza di 30 metri per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 20 tonnellate.

In un incontro tra Regione e sindaci dell'alta valle del Lys avvenuta nei giorni immediatamente successivi al crollo, era stato deciso, oltre alla costruzione del guado provvisorio, di avviare "la progettazione per il rifacimento del ponte crollato con l'obiettivo di realizzare l'intervento di ricostruzione entro la fine dell'anno".