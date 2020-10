Sono 37 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta. Il numero dei contagiati sale a 295, dei quali 16 ricoverati (tre in terapia intensiva) e 279 in isolamento domiciliare. E' quanto si legge nel bollettino dell'unità di crisi sull'emergenza coronavirus in base ai dati forniti dall'Usl. Tra i ricoverati c'è anche una ragazza di 14 anni.