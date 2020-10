Covid: Atelli, innovare anche in politiche istituzionali

"Condivido quanto detto dal presidente Giachino di Confindustria Valle d'Aosta: per il rilancio del territorio servono interventi mirati basati su una visione strategica di lungo periodo". Lo dichiara il procuratore regionale della Corte dei conti per la Valle d'Aosta, Massimiliano Atelli, componente togato del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. "Occorre - prosegue il magistrato - piena consapevolezza della difficoltà di questo momento, che pone la sfida non già di tornare semplicemente a prima del Covid, ma, piuttosto, di andare oltre, sviluppando un'idea di futuro che tragga dal passato non motivo di ispirazione ma stimolo all'innovazione, anche nelle politiche istituzionali".