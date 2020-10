Scuola: Fondazione Crt, progetto Diderot anche on line

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - Sarà anche on line l'edizione 2020-2021 del progetto Diderot che la Fondazione Crt offre agli studenti piemontesi e valdostani dai 6 ai 19 anni, come opportunità per approfondire le materie tradizionali con metodologie innovative e avvicinarsi in modo creativo a discipline non inserite nei programmi scolastici.

Sedici e didattiche tutte in doppia modalità (fisica e digitale). Tra le novità l'ideazione e lo sviluppo di App e di videogiochi "etici", l'opera show (mix inedito di musica lirica, canto, danza, prosa) sull'antico Egitto, la food security e la sostenibilità ambientale in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. E ancora: l'astronomia con una "caccia al tesoro in cielo", la grammatica "fantastica" per i bambini, l'insegnamento della matematica con l'innovativo metodo di Singapore.

Giovedì 15 ottobre, alle 14, sarà il "click day": da quella data gli insegnanti delle 584 scuole primarie e secondarie di Piemonte e Valle d'Aosta potranno iscrivere gratuitamente le proprie classi al progetto. "In un momento così complesso è ancora più strategico assicurare la continuità di un'offerta didattica di qualità, fruibile sia in classe, sia on line", afferma il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia. "Il progetto Diderot diventa ancora più flessibile seguendo anche la traiettoria del digitale", aggiunge il segretario generale Massimo Lapucci.

Il progetto ha interessato finora oltre 1 milione di studenti, per un impegno complessivo della Fondazione Crt di 22 milioni di euro (di cui 1,4 milioni quest'anno). (ANSA).