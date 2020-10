Mostre: 'Assalto al castello' Gamba di 14 artisti valdostani

(ANSA) - AOSTA, 12 OTT - L'arte contemporanea valdostana conquista il Castello Gamba di Chatillon con la mostra 'Assalto al castello' che avrà come protagonisti 14 artisti della regione, dal 23 ottobre al 29 novembre.

L'iniziativa, realizzata dall'Assessorato al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Valle d'Aosta in collaborazione con Casa Testori, coinvolgerà Jean-Claude Oberto, Massimo Sacchetti, Patrick Passuello, Barbara Tutino, Pasqualino Fracasso, Marco Jaccond, Giuliana Cunéaz, Chicco Margaroli, Marco Bettio e Sarah Ledda, Andrea Carlotto, Riccardo Mantelli, Daniele De Giorgis, Marina Torchio.

Non una galleria di immagini, ma 14 interventi spaziali nel percorso espositivo, nella collezione e all'esterno: dalla pittura al video, dalla scultura all'installazione.

L'esposizione, curata da Davide Dall'Ombra, costituisce un progetto di dialogo tra arte contemporanea e collezione storica, in particolare il confronto con importanti maestri presenti nel Museo, da Mario Schifano a Felice Casorati, da Renato Guttuso a Lucio Fontana. (ANSA).