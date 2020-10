Donna precipita da finestra, procura dispone autopsia

La procura di Aosta disporrà in giornata un'autopsia per far luce sulle cause della morte di Clara Elena Saenz Ospina, la donna di 57 anni, originaria della Colombia, precipitata da una finestra di un alloggio al terzo piano di una palazzina di Challand-Saint-Anselme. A dare l'allarme domenica mattina è stato il marito, Alfredo Santiago Moltedo Locatelli (62), che viveva con lei.

L'esame del medico legale potrà essere utile per poter escludere ipotesi al di fuori dell'incidente e del suicidio. Come atto dovuto e anche al fine di consentirgli di partecipare alle fasi dell'autopsia, il marito, assistito dall'avvocato Alessio Iannone, è stato iscritto nel registro degli indagati. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dal pm Luca Ceccanti.