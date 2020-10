Covid: assembramenti e niente mascherine, multati sei locali

Sei locali pubblici di Aosta e comuni limitrofi sono stati sanzionati dalla polizia per il mancato rispetto delle normative anti Covid. "Lavoravano in situazione di piena e protratta inadempienza in relazione ad assembramenti incontrollati di clienti ed al mancato utilizzo di mascherine da parte di clienti e addetti alla mescita", fa sapere la questura di Aosta. Le sanzioni amministrative previste dalla normativa vanno dai 400 ai 1.000 euro.

Inoltre in un locale di Saint-Christophe, dove era in corso una "festa danzante non consentita", a cui partecipavano circa 150 persone, sono stati identificati anche "alcuni soggetti con pregiudizi di polizia, uno dei quali, in evidente stato di alterazione dovuta all'abuso di sostanze alcoliche, ha aggredito un agente, procurandogli lesioni ad una mano". L'uomo è stato denunciato in procura per lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. A carico del locale sono in corso "ulteriori accertamenti, i cui esiti potrebbero determinare l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività". I controlli sono stati svolti in 15 locali da parte dal personale della Divisione amministrativa della questura e dagli ispettori dell'Usl.