Coronavirus: in ospedali Vda occupato 60% posti letto Covid

In Valle d'Aosta è occupato il 60% dei posti letto ospedalieri destinati ai pazienti Covid. All'ospedale Parini di Aosta sono ricoverati nove pazienti nel reparto Infetti (su 16 posti a disposizione) e tre pazienti in terapia intensiva (su 5 posti). In totale i contagiati - dati riferiti a domenica - sono circa 200.