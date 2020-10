Migranti: Carabinieri di Etroubles arrestano passeur

I carabinieri di Etroubles hanno arrestato un cittadino tunisino, di 29 anni, in regola con i documenti, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'uomo è stato fermato poco dopo l'abitato di Etroubles dai militari per un controllo. Assieme a lui, su di un'auto con targa francese, viaggiano due connazionali, di 20 e 21 anni, risultati privi di permesso di soggiorno. Il ventinovenne è stato processato per direttissima e condannato a 8 mesi di reclusione (pena sospesa).

Per i due giovani tunisini il questore di Aosta ha emesso un ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.