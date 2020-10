Sci: tariffe invariate per stagionali Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 09 OTT - Rimarranno invariate nella prossima stagione invernale le tariffe degli skipass stagionali e delle singole stazioni che saranno in vendita a partire da lunedì prossimo 12 ottobre.

Lo stagionale Valle d'Aosta, valido illimitatamente in tutte le stazioni del territorio Valdostano compreso la SkyWay Monte Bianco oltre che La Rosière, sul territorio Francese e Alagna, su quello Piemontese, costa 1.070 euro. Lo stagionale Valle d'Aosta + Zermatt, con il quale è possibile sciare anche sull'intero comprensorio della località Svizzera, sarà disponibile al prezzo di euro 1.263 euro.

I possessori di un abbonamento stagionale inverno 2019/20, potranno usufruire dello sconto promozionale del 30% sull'acquisto di uno skipass analogo o superiore per la stagionale 2020/21.

Anche quest'anno con lo stagionale a validità regionale, sarà possibile, nell'ambito dello "Skidecouverte", sciare nel comprensorio sciistico di Verbier -4 Vallées, in Svizzera.

