E' stato ritrovato in buona salute nel centro di Aosta il ragazzo di 14 anni, residente a Quart, che era scomparso da ieri. A dare l'allarme era stata la madre che non lo aveva visto rientrare da scuola nel pomeriggio. I carabinieri stanno indagando sull'accaduto. Per le ricerche era stato attivato il piano di Protezione civile. Le operazioni sono state coordinate dai vigili del fuoco di Aosta.