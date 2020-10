Ragazzo 14 anni scompare dopo scuola, ricerche in V. d'Aosta

Sono in corso in Valle d'Aosta le ricerche di un ragazzo di 14 anni, residente nel comune di Quart, vicino al capoluogo regionale, che manca da casa da ieri pomeriggio. E' stato visto l'ultima volta ad Aosta, all'uscita della scuola superiore di cui frequenta il primo anno. L'allarme è stata dato ieri sera dalla madre. E' stato attivato il sistema regionale interforze per la ricerca delle persone scomparse.