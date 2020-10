Covid: 100 mila euro di donazioni per acquisto test rapidi

(ANSA) - AOSTA, 09 OTT - Oltre 100 mila euro di donazioni da parte di privati cittadini e imprese saranno destinati all'acquisto di test antigenici rapidi per il monitoraggio del sistema scolastico. Lo ha deciso la Giunta regionale che ha approvato una variazione al bilancio di previsione, iscrivendo dei fondi derivanti dai versamenti di cittadini e imprese valdostane. Si tratta in particolare di 62 mila euro provenienti da donazioni di privati e 39 mila euro di imprese imprese per un totale di 101.173 euro. (ANSA).