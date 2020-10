Ambiente: Nuti, pianteremo il doppio degli alberi abbattuti

"La nostra volontà, già pubblicizzata ed espressa nel programma di governo, è quella di rendere la città di Aosta più 'verde', e quindi l'impegno che assumiamo per gli anni a venire è quello di piantumare un numero doppio di alberi a fronte degli eventuali abbattimenti che dovessero rendersi necessari per la realizzazione della rete delle piste ciclabili o di altri progetti di riqualificazione urbanistica". Così il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, risponde al circolo cittadino di Legambiente che sollecitava un impegno del primo cittadino riguardo alla tutela degli alberi presenti in città. "Peraltro, ho già dato mandato agli uffici di procedere a un attento monitoraggio dei 14 chilometri di tracciati del progetto 'Aosta in bicicletta' - aggiunge Nuti - per verificare la possibilità di attuare soluzioni alternative, quando possibile, al transito in zone alberate".