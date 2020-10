Regione: Lavevaz, ci sono due trattative aperte

(ANSA) - AOSTA, 08 OTT - "Ci sono due trattative aperte, su una ci sono più affinità di tipo programmatico e sull'altra più affinità di tipo generale". Il presidente dell'Union valdotaine, Erik Lavevaz, riassume così l'esito degli incontri con Progetto civico progressista di mercoledì e di quello di oggi con la Lega Vallée d'Aoste. Parlando anche a nome dei gruppi Alliance Valdotaine-Stella Alpina e Vallée d'Aoste Unie, ha aggiunto: "Con la Lega è stato un incontro proficuo, nel senso che siamo partiti sulle parti di posizionamento politico che ci dividono di più rispetto al progetto civico, con cui invece abbiamo dei problemi in ambito programmatico, e poi abbiamo fatto qualche affondo sugli aspetti programmatici: non era certo un incontro di cortesia abbiamo cercato di fare dei ragionamenti seri e di contenuto". Domani gli autonomisti riuniranno le delegazioni politiche allargate e la prossima settimana si terrà un altro giro di confronti. "L'obiettivo - spiega ancora Lavevaz - sarebbe di chiudere entro il 20 ottobre (data di convocazione della prima seduta del Consiglio regionale ndr), ma non dobbiamo fare le cose di corsa per arrivare al 20 a tutti i costi con una maggioranza: dobbiamo governare 5 anni, se ci dobbiamo prendere 15 giorni in più vorrà dire che il 20 si farà la convalida degli eletti e poi si farà il resto". (ANSA).